Yakup Cem koleksiyonu sergisi açıldı

İranlı minyatür sanatçısı Yakup Cem'in eserlerinden oluşan koleksiyon sergisi sanatseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı'nda düzenlenen Yeditepe Bienali kapsamındaki sergi, Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda izlenime açıldı.

Bienal küratörü Serhat Kula, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yakup Cem'in bir dönem Türkiye'de yaşadığını ve Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitim verdiğini aktardı.

Kula, sergideki eserlere değinerek, Cem'in çalışmalarında oryantalist resim üzerine, geleneksel İran minyatürünü kullandığını söyledi.

Sergide 28 eser yer alıyor

Serginin Mustafa Kara'ya ait koleksiyondan yola çıkarılarak hazırlandığına işaret eden Kula, koleksiyonerlerin bu anlamda sanatçıyı ve eserleri ile ortaya koyduğu anlayışı himaye etmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Kula, iş adamı olan Mustafa Kara'da yaklaşık 100 parçalık bir Yakup Cem koleksiyonu olduğunu da aktararak, "Bugün Cumhurbaşkanlığımız nasıl ki bu bienali himaye ediyorsa, koleksiyonerlerin de sanatçıları bu anlamda himaye etmesi aynı anlamda sanatın ilerlemesi için çok önemlidir." dedi.

Geleneksel sanat dallarının, sanat kurumlarından uzakta olduğu değerlendirmesinde bulunan Kula, şunları kaydetti:

"Bu kurumsal yapının içerisinde bazen koleksiyonerler, yöneticiler hatta politikacılar da giriyor ama koleksiyonerlerin sanatçıyla bizzat birebir temas içinde olması, aslında en çok desteğin olması gerektiği bir konu. Bu eksikliği de biraz göstermek ve bir koleksiyonun ne kadar güzel bir sonuç verebileceğini de değerlendirmek adına böyle bir sergiyi düzenledik."

"Yakup Cem çok yönlü bir sanatçıdır"

Serginin açılışına katılan ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil de, Yakup Cem ile çok kadim bir dostluğunun olduğunu anlattı.

Barutçugil, Cem'le bir sanat fuarında tanıştığını ve Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitim vermesine de kendisinin vesile olduğunu söyledi.

Yakup Cem'in, daha sonra İstanbul Ebru Evi - Ebristan'da da dersler verdiğini dile getiren Barutçugil, "Taner Alakuş da ondan ders alanlar içerisindeydi. Dostluğumuz sırasında benim ebru eserlerimle, onun resimleri buluştu. Beraber birçok eser ürettik. Onu kelimelerle ifade etmek gerçekten çok zor. Çünkü her türlü takdirin üstünde bir yeteneği var. Bu yeteneğini de sanatıyla yaşatıyor." ifadelerini kullandı.

Barutçugil, Cem'in şu anda Amerika'da yaşadığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakup Cem gerçekten çok yönlü bir sanatçı. İranlılar sanatçı olarak yetiştirilirken altyapısı sağlam bir şekilde yetiştiriliyor. Minyatür sanatına başlamadan öncelikle anatomi çalıştırılıyor. Cem aynı zamanda iyi bir naturalist ressamdır. Ressam olduğu gibi iyi bir minyatür sanatçısıdır. Mahmud Ferşçiyan'ın talebesidir. Ferşçiyan da dünyanın en önemli ressamlarından biridir ama Yakup Cem de tarihe onun kadar ünlü bir isimle geçeceği kanaatindeyim."

Toplamda 28 eserin yer aldığı sergi, 15 Mayıs'a kadar görülebilecek.