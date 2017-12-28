Yasin Börü’nün ağıtını kim yakacak

Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan’a, düşünce, kültür ve edebiyatı alanına yaptığı katkılar dolayısıyla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nce fahri doktora ünvanı verildi. Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Metin Doğan, “Ömrünü kültüre adamış olan Mehmet Doğan’a kendi misyonu doğrultusunda yaptığı çalışmalardan dolayı, bu çalışmaları gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflemiş olan üniversitemizin senatosu böyle bir unvanı vermeyi uygun bulmuştur” dedi. Üniversitelerde dil konusunda ciddi problemlerin yaşandığına dikkat çeken D. Mehmet Doğan da, “Maalesef dilimiz üzerinde yapılan operasyonun hala artçı sarsıntılarını ortadan kaldırabilmiş değiliz. O güçlü Türkçemiz zengin söz dağarcığına sahip bin yıllık dilimizi bir kenara bırakıp daha dar bir lügatle yolumuza devam etmeye çalıştık. Bu da ciddi hasarlara yol açtı” dedi.

SAZ ÇALIP TÜRKÜ SÖYLETTİLER

Öte yandan, Türkiye Yazarlar Birliği sitesinde bir yazı kaleme alan D. Mehmet Doğan, ‘Terör örgütü PKK’lıların görülmedik bir vahşetle katlettiği Yasin Börü’nün hikayesini, romanını kim yazacak, filmini kim çekecek, ağıtını kim yakacak’ diye sordu. ‘Bu aynı zamanda bölgedeki kirli savaşın bazı “parlak çocuk”larının gerçek hikâyesi ve filmi olacak’ diyen Doğan ‘Yasin Börü bir sembol... 6-7 ekim olaylarının dâvası hâlâ devam ediyor. Fakat asıl azmettiricilerin dâhil edilmediği bir dâva bu’ dedi.

Doğan yazısında şu cümlelere yer verdi: ‘Yasin Börü, açıkça/alçakça katledildi; ya dağa gönderilip öldürtülen binlerce masum fidanın sorumlusu kim? Masum çocukları kirli savaşa sürüp devlet bütçesinden semirenler kimlerdir? Siyasete hangi güç tarafından ve nasıl ithal edildiği çok da bilinmez olmayan “parlak çocuk”, kan ve ateşi iliklerimize kadar yaymak ve kardeşlik ilişkilerimizi tarümar etmek için elinden geleni yaptı. Terör örgütününün siyasî yüzü olmayı benimsedi ve bütün kariyerini bunun üzerinden sağladı. Bu kariyerin pekişmesi için ona saz çaldırıp türkü bile söylettiler. Bir zamanlar onu türkü söyleterek parlatmak isteyenler şimdi âniden edebiyatçı sınıfına sokarak cilâlıyorlar. Yeter bu rezillik! Bu pazarlamacılık…’