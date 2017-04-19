Yavuz’un 500 yıllık kaftanı emin ellerde

Geçen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden sergi açılışı yapılan Yavuz Sultan Selim’in 500 yıllık kaftanının uzun bir konservasyon hikayesi var.

Önceden türbe içerisinde, sanduka üzerinde sergilenen tarihi kaftan, fiziki durumunun zayıf olması nedeniyle 2005-2006 yılları arasında Milli Saraylar Tekstil Atölyesinde restorasyon ve konservasyonu yapıldıktan sonra uygun muhafaza, güvenlik ve teşhir şartları olmaması nedeniyle türbedeki yerine konulmadı ve müze müdürlüğü deposunda muhafaza edildi. Kasım 2015’te ise kaftanın Yavuz Sultan Selim Han’ın vasiyetindeki gibi sandukasının üzerine örtülmesi gerekliliği göz önüne alınarak yeniden sandukanın üzerinde sergilenmesine karar verildi.

CAM ZEMİN HAZIRLANDI

Ancak eserin organik yapıda olması ve bozulmaya müsait olması bakımından doğrudan sandukanın üzerinde değil sanduka üzerine hazırlanacak düz cam bir düzenek üzerinde sergilenmesinin uygun olacağı değerlendirildi. Bunun üzerine kaftan, Şubat 2016’da Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğüne nakledilerek yeniden restore edildi. Kondisyonu iyi durumda olduğu belirlenen kaftan için sergilemeye yönelik iç destek hazırlama çalışmaları da burada gerçekleştirildi.Türbe içerisindeki eski halıflekslerin yerine yenileri konuldu. Isıtma sistemi gözden geçirildi, çini konservasyonları, avize bakımları sağlandı. Sandukayı çevreleyen vitrin düzeneğinin hazırlanmasıyla birlikte kaftan, Yavuz Sultan Selim Han Türbesine taşındı ve hazırlanan vitrin düzeneğine yerleştirildi.

Kaftan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 17 Nisan’da Yavuz Sultan Selim Türbesi’ni ziyareti esnasında, üzerindeki örtü kaldırılarak, restore edilmiş haliyle ziyarete açılmış oldu.

FETÖ’CÜLER TARİHİ KAFTANI ÇALMAK İSTEDİ