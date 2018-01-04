Yayıncılık sektörü 2017’yi rekorla tamamladı

Türkiye’nin yayıncılık alanındaki genel eğilimlerinin, sektörel gelişmelerin ve üretim faaliyetlerinin yakından takip edilmesine imkân sağlayan ISBN Türkiye Ajansı verilerine göre, ISBN tahsis edilen kitap sayısı tüm zamanların rekorunu kırarak 60 bin 335’e ulaştı. Bu rakamın yüzde 95’i basılı yayından oluşurken, yüzde 5’ini de e-kitap oluşturuyor. Yayınlar konularına göre değerlendirildiğinde yüzde 28’ini eğitim, yüzde 19’unu yetişkin kültür, yüzde 17’sini çocuk-ilk gençlik ve yüzde 16’sını yetişkin kurgu edebiyatı eserleri oluşturuyor.

Türkiye, Dünyanın En Büyük 11. Pazarı

Uluslararası Yayıncılar Birliğinin 2015 yılı küresel yayıncılık verileri, Türkiye’nin yayıncılık sektörünün yaklaşık 2,5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüyle dünyanın 11’inci, ISBN tahsis edilen kitap sayısı bakımından da 10’uncu büyük ülkesi olduğunu gösteriyor.Uluslararası verilere göre 2008 yılında 800 milyon dolar büyüklüğe sahip olan Türk yayıncılığı, ardından gelen 8 yılda yakaladığı 2,5 milyar dolarlık ciro büyüklüğüyle bu sayıyı üçe katladı. Türkiye’de kişi başına düşen kitap sayısı ise yaklaşık 8,5 olarak gerçekleşti.

ISBN Nedir?

ISBN (International Standart Book Number), bilgi üretimini izleyebilmek ve geniş çapta kullanıma sunmak için, 1970 yılında, Uluslararası Standartlar Organizasyonu’na (ISO) üye ülkelerin onayı ile yürürlüğe giren bir numaralama sistemi. Amacı ise, kitap numaralarının uluslararası bir yöntemle standardize edilmesi ve belirli bir yayımcının yayınladığı materyalin kimliğini tanımlamak.