Yazar ve şair Fethi Gemuhluoğlu'nun, vefatının 40. yılı dolayısıyla 7 Ekim'de "Vefatının 40. Yılında Fethi Gemuhluoğlu'nu Anma Programı" gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, düşünce ve eserleriyle kültür sanat hayatında etkili olan Gemuhluoğlu için iki oturumdan oluşan bir sempozyum yapılacak.

İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sempozyuma katılacak akademisyen, şair ve yazarlar, Gemuhluoğlu'nun hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında konuşacak.

Serdar Tuncer’in yönetimindeki ilk oturumda, Prof. Dr. Emin Işık, Prof. Dr. Mehmet Genç, Prof. Dr. Mehmet Emin Karahan ve Prof. Dr. Kemal Sayar, Mahmut Bıyıklı'nın moderatörlüğünde yapılacak ikinci oturumda ise Prof. Dr.Bilal Kemikli, Prof. Dr. Turan Koç, Dr. İbrahim Kalın ve Hüseyin Su sunum yapacak.

Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinlik 7 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.