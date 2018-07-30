Yedi alim yedi kısa film

Bu yıl Mevlana, Yunus Emre, Şeyh Edebali, Şeyh Şaban-i Veli, Ahmet Yesevi ve Yahya Şirvani temasıyla hazırlanan festival kapsamında düzenlenen yarışmada seçilen en iyi 7 senaryo, profesyonel ekiplerle film haline getiriliyor. Mevlana kategorisinde birinci seçilen “Sema” adlı senaryonun kısa film çekimleri Bursa’nın Kestel ilçesindeki Saitabat Mahallesi’nde yapıldı.

Savaşın soğuk yüzündeki kadın ve çocukları anlatan fiilmde “Profesör Sema” karakterine oyuncu Reyhan İlhan hayat veriyor. Filmin yönetmenliğini ise Eda Sürmeli ve Ünal Aslan üstleniyor. Yönetmen Sürmeli, filmin, Hazreti Mevlana’nın hoşgörüsü üzerinden savaşın mağdur kadınlarını kaleme alan bir yazarın öyküsünü anlattıklarını söyledi.