Yeditepe Bienali Ayasofya’dan yola çıkıyor

Klasik Türk Sanatları alanında dünyadaki ilk bienal olduğu belirtilen “Yeditepe Bienali” dün bir basın toplantısıyla tanıtıldı. 600’ün üzerinde sanatçının 3 bine yakın eserle katıldığı bienalin açılışını 31 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya’da yapacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Yeditepe Bienali” için Sepetçiler Kasrı’nda tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

TEMA: EHL-İ HİREF

Toplantıya Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Klasik Türk Sanatları Vakfı yönetim kurulu üyeleri ile Yeditepe Bienali Küratörü Serhat Kula katıldı. “Ehl-i Hiref” konulu Bienal kapsamında “Çiçeğin Her Hali”, “Kuş Misali”, “İstanbul’a Dair”, “Kusursuz Tekrar” ve “Mekandan Taşanlar” olmak üzere beş farklı alt tema yer alıyor.

Toplantıda bienalde Türkiye’nin sahip olduğu kültürel, sosyal, sanatsal değerlerin önemli çalışmalarla dünya halklarına anlatılacağına dikkat çekildi. Klasik Türk Sanatları alanında dünyadaki ilk bienal olduğu ifade edilen bienal, 31 Mart - 15 Mayıs tarihleri arasında 600’ün üzerinde sanatçı, 3 bine yakın eser ve yüzün üzerinde projeyle gerçekleşecek. Bienal kapsamında ise 30’a yakın tarihi mekan kullanılacak.

DOPDOLU PROGRAM

Yeditepe Bienali kapsamında uluslararası ve kişisel sergiler, seminerler, paneller, konferanslar, açık oturumlar, film gösterimleri, müzik dinletileri, iç ve dış mekan enstalasyon çalışmaları, atölye çalışmaları, geleneksel sanatların duayenlerini anma programları, tanıtıcı ve ziyaretler düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek Yeditepe Bienali, Sepetçiler Kasrı’nda bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Bienal tarihi 31 Mart-15 Mayıs.