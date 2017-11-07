'Yeni AKM uluslararası alanda bizi gururla temsil edecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı gerçekleştirilen "Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Projesi" kültür sanat dünyasının önemli isimleri tarafından beğeniyle karşılandı.

İstanbul AKM'nin yenilenmesi projesini AA muhabirine değerlendiren İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü Görgün Taner, İstanbul'un AKM gibi nitelikli, kültür ve sanat etkinlikleri için tasarlanmış mekanlara çok ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Taner, AKM'nin teknik donanımlarına da işaret ederek, şunları aktardı:

"En üst düzey akustik şartların sağlandığı, sahnesi ve teknik donanımıyla opera, bale gibi sahne sanatlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayan, mimarisiyle kente değer katan ve halkı kucaklayan kültür merkezlerinin varlığı İstanbul'un kültür sanat yaşamını zenginleştirirken, uluslararası arenadaki konumunu da güçlendirecektir."

"Yeni proje çok ümit verici"

Sanatçı Özdemir Erdoğan, AKM'nin yerine yapılacak binanın projesinin çok kapsamlı ve çok boyutlu düşünülmüş olduğunu belirterek, "Gerçekten uluslararası alanda bizi gururla temsil edecek güzel bir yapı." dedi.

Yeni binanın olağanüstü bir yapı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Yandıktan ve tamir edildikten sonraki AKM'nin akustiği çok kötüydü. Umuyorum ki burada esas opera salonunun akustiği başarılı olur. Bu kadar teferruat göz önünde bulundurulduğuna göre bu da göz önünde bulundurulur. Sanatçıların çalışma odalarında da sesler birbirine karışıyordu. Umuyorum bu da yenilenecektir." diye konuştu.