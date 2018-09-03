Basın Yayın Birliği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı” kitapseverlerle buluştu. Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ndeki fuar Türkiye’deki Arap nüfusa seslenmeyi önceliyor.

“Yeni Bir Dünya Keşfet” sloganıyla gerçekleştirilen fuarın açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, son dönemde Türkiye’ye Arap dünyasından göç edenlere dikkati çekerek, “Türkiye’de ciddi bir Arap varlığı oluşmuştur. Bunun yanı sıra Türkiye’de eskiden beri yani Cumhuriyetin kurulmasından itibaren oluşan sınırlar içerisinde de yaşayan bir Arap nüfus var. Zaman zaman turistik ziyaretlerle 10 milyonu bulabilecek bir sayı” dedi.

15 ÜLKE 200 YAYINCI

Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek de fuarın 15 ülkeden 200’ün üzerinde yayıncıyı ağırladığına dikkati çekerek, program kapsamında 9 gün boyunca 70’ten fazla yazar buluşması, etkinlik ve konferans düzenleneceğini aktardı.

Kısakürek, fuarın Arap ülkeleri dışında düzenlenen ve Arap Yayıncılar Birliği tarafından desteklenen en büyük Arapça Kitap Fuarı olma özelliğini taşıdığını kaydederek, “İstanbul’un çok yakın bir gelecekte telif marketi haline gelmesi dileğimiz ve inancımızla başladığımız fuara, bu yıl 50 bin ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.

ERDOĞAN FARKI

Açılış töreninin ardından fuar alanını gezen Aktay’a Filistinli bir yayıncı, Filistin davasına sahip çıkan tek lider olması dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilmek üzere özel hazırlanmış bir Kur’an-ı Kerim hediye etti.