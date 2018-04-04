Yerli oyunlar Diyarbakır’da

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce Diyarbakırlı oyun yazarı Orhan Asena’nın anısına düzenlenen “15. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali” başladı. Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden biri olan Orhan Asena adına düzenlenen festival 29 Nisan’a kadar sürecek. Ev sahipliğini Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun yaptığı etkinlik, Ankara Devlet Tiyatrosunun sahneye uyarladığı “Radyo-yu Hümayun” oyunu ile dün perdelerini açtı. DT, festivalde 9 farklı oyunla 37 temsil verecek. Festivalde Radyo-yu Hümayun, Gayri Resmi Hürrem, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, Düdüklüde Kıymalı Bamya, İbiş’in Rüyası ve Fay Hattı gibi oyunlar perde açacak.

ÇOCUKLAR TİYATROYA DOYACAK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kapsayan “Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali”nde bu yıl çok sayıda çocuk oyunu minik tiyatroseverlerle buluşacak. Van, Diyarbakır ve İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sergilenecek çocuk oyunlarının yanı sıra festival kapsamında gerçekleştirilecek atölye çalışmaları ve uçurtma şenlikleri düzenlenecek. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, çocuk oyunlarıyla 60 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor.