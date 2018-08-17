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'Yeşilçam Film Günleri' bayramda da devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından açık havada düzenlenen 'Yeşilçam Film Günleri' Kurban Bayramı'nda da devam edecek.

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Türk sinemasının sevilen filmlerini, yenilenmiş ve yüksek çözünürlüklü haliyle beyazperdeye taşıyan gösterimler, 21.00'de Topkapı İBB Kültür Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında, 17 Ağustos'ta "İstasyon", 18 Ağustos'ta "Meraklı Köfteci" ve 19 Ağustos'ta "Neşeli Günler" filmleri seyirci karşısına çıkacak.

Bayramın ilk günü ise Mesut Uçakan'ın 1993 yapımı, başrollerinde Haluk Kurtoğlu ve Yılmaz Zafer'in yer aldığı "Kelebekler Sonsuza Uçar" adlı filmi gösterilecek.

Haluk Kurtoğlu, Sümer Tilmaç ve Murat Soydan'ı başrollerde buluşturan, Mesut Uçakan'ın bir diğer filmi "Reis Bey" de bayramın ikinci günü açık hava sinemasında yer alacak.

İBB Kültür Parkı Amfi Tiyatro, bayramın üçüncü gününde, Yücel Çakmaklı'nın yayınlandığı dönemde büyük ses getiren ve Türkan Şoray ile İzzet Günay'ın rol aldığı "Birleşen Yollar" filmine ev sahipliği yapacak.

"Yeşilçam Film Günleri", her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere, 2 Eylül'e kadar devam edecek.

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