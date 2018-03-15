'Yeşilçam Film Günleri'nin galası yapıldı

Bu ayın 9'unda başlayan etkinliğin galasında "Yeşilçam Şarkıları" başlıklı konser gerçekleştirildi. Konserde, İncesaz müzik grubu, Yeşilçam film müziklerini seslendirdi.

Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, eskimeyen Yeşilçam filmlerini yeniden gençlerle buluşturmak istediklerini söyledi. Kaptaner, etkinlik kapsamında 1970 ve 1980'li yıllarda beyaz perdede izlenime sunulan filmleri, mart ayı boyunca İstanbullularla buluşturacaklarını belirtti.

Yeşilçam filmlerini sinema salonunda izlemenin farklı bir keyif olduğunu dile getiren Kaptaner, "Mart ayı boyunca her cuma, cumartesi ve pazar akşamı, Beyoğlu'na, Yeşilçam'a damgasını vuran Atlas Sineması'nda, nostaljik bir salonda Yeşilçam filmlerini sinemaseverlerle buluşturmak istedik" dedi.

Kemal Kaptaner, Yeşilçam filmlerinin özelliklerine de değinerek, şunları kaydetti: "Bence Yeşilçam filmleri denilince doğallık, samimiyet, arkadaşlık, dostluk, aile ortamı, komşuluk ve eski mahalleler aklıma geliyor. Tabii Yeşilçam'ı sadece nostalji olarak düşünmek istemiyoruz, günümüzde de devam etsin istiyoruz. Türk sinemasını Yeşilçam başlığı altında yaşatalım ve devam ettirelim istiyoruz. Aksi takdirde sadece tarihte tatlı bir hatıra olarak kalır."

Etkinlik kapsamında Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'nda, 16 Mart'ta "Hababam Sınıfı" (1975) ve "Hababam Sınıfı Tatilde" (1977), 17 Mart'ta "Hababam Sınıfı Uyanıyor" (1976) ve "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" (1975), 18 Mart'ta "Süt Kardeşler" (1976) ve "Kalbimin Efendisi" (1970) filmleri gösterilecek.

Etkinlik, 23 Mart'ta "Tatlı Dillim" (1972) ve "Öyle Olsun" (1976), 24 Mart'ta "Yalancı Yarim" (1973) ve "Gülen Gözler" (1977), 25 Mart'ta "Arabesk" (1988) ve "Gözler Ömre Bedel" (1964), 30 Mart'ta "Oh Olsun" (1973) ve "Milyarder" (1986), 31 Mart'ta "Senede Bir Gün" (1966) ve "Ne Olacak Şimdi" (1979) filmleriyle devam edecek.

Yeşilçam Film Günleri, 1 Nisan'da "Taçsız Kral" (1965) ve "Canım Kardeşim" (1973) filmlerinin gösterimiyle sona erecek.