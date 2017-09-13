Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Tunç Başaran kendi yönettiği filmin hikayesini anlattı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yeşilçam’ın ünlü yönetmeni Zafer Par’ın katkılarıyla Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen sinema festivalinin final gecesine ünlü yönetmen Tunç Başaran da konuk olarak katıldı.

Belediye Parkı’nda düzenlenen gösterimde kendi yönettiği bir filmin gösterimine sinemaseverlerin ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Tunç Başaran, “Benim sinema hayatım 1960 yılından itibaren başlıyor. Bu akşam izleyeceğiniz ‘Sinema Bir Mucizedir’ filminin senaryosunu ben yazdım. Burada olması gereken biri daha var ama ne yazık ki şu anda hayatta değil. Memduh Ün’den bahsediyorum. Ben O’nun yanında başladım sinemaya ve her şeyi de O’ndan öğrendim. Burada olmamın tek nedeni, çok sevdiği ve sinemaya olan aşkının çok yakından şahidi olduğum Zafer Par’dır. Zafer, bana bir telefon etti hiç tereddütsüz bu sabaha arabaya bindim ve buraya geldim” dedi.

Final gecesinde gösterime giren ‘Sinema Bir Mucizedir’ adını taşıyan filmin aslında kendisine ait bir söz olduğunu vurgulayan Tunç Başaran, “Bu filmin ismini ben koydum. Hakikaten sinema bir mucizedir. O sizin akşamları evlerinize gidip de izlediğiniz diziler tabii ki bir emektir, tabii ki güzeldir. Ama bir sinema değildir. Sinema gerçekten bir mucizedir. Bu mucizeyi de Ayvalık’ta sürdüren de Zafer Par’dır. Bu dünyada hepimizin bir tek şeye ihtiyacı var; sevgiye. Sevgisiz helva bile yapamazsınız. İki ayrı saksı içerisindeki bitkinizden birine şarkı söyleyerek su verin, diğerine ise sadece su verin. Bakın bakalım hangisi daha çabuk büyüyecek? İnsanlar da böyledir. Sevgisiz hiçbir şey yapmayın. Dünya sevgiyle büyüyor. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum” diye konuştu.

Gecede konuşan ünlü yönetmen Zafer Par da, “Ben 1981 yılından bu yana Ayvalık’tayım ama 2001 yılında evimi almıştım. 2005 yılında Memduh Ün aradı beni. ‘Zafer, hayatımın son filmini çekmek istiyorum. Bana yardımcı olur musun’ diye sordu. Memduh Ün’den böyle bir teklifin gelmesi benim için çok önemliydi. ‘Tamam Hocam’ dedim. Şimdi o filmi izleyeceğiz. Memduh ağabey 86 yaşında filmi çekerken rahatsızlandı. Filmin devam etmesi lazımdı. Bu arada dünya sinemalarında 86 yaşında film çeken tek isim de Memduh Ün’dür” dedi.

Konuşmaların ardından yönetmenliğini Memduh Ün ve Tunç Başaran’ın üstlendiği; Türk Sineması’nın dev oyuncuları Fatma Girik ile Kadir İnanır’ın başrollerini paylaştıkları ‘Sinema Bir Mucizedir’ adlı filmin gösterimine geçildi.