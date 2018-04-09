'Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu' Londra'ya gidecek

Osmanlı'nın farklı toplumlarla kesişen yollarının tanıtılması amacıyla fotoğraf sergileri ve sergi kitapları çalışmalarından oluşan, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerini Sultan 2. Abdülhamid'in fotoğraf koleksiyonu üzerinden inceleyen bir proje hayata geçirildi.

"Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Osmanlı-İngiltere İlişkileri" adlı kitap, Yıldız Teknik Üniversitesi "Sultan 2. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi" tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen proje kapsamında meraklısıyla buluşturuldu.

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan kitabın tanıtımı, 10-12 Nisan'da Londra Kitap Fuarı'ndaki Kültür ve Turizm Bakanlığı standında yapılacak.

Sadece Türkiye için değil dünya kültürü için de eşsiz değere sahip kültürel bir miras olan Sultan 2. Abdülhamid'e ait fotoğraf koleksiyonu da Fransa ve Almanya'nın ardından İngiltere'de sergilenecek.

Fuar kapsamında ayrıca aynı seriden "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Osmanlı-Amerika İlişkileri" adlı kitap da ilk kez sergide yer alacak.

Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu'nun hikayesini anlatan "Saraydan Bakmak" adlı belgesel yapımın yurt dışı lansmanı da aynı proje dahilinde, 12 Nisan'da Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleştirilecek.

Sonrasında düzenlenecek "Kültürel Miras" başlıklı panelde ise Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Vahdettin Engin, Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu üzerinden Sultan II.Abdülhamid ve dönemi ile birlikte Osmanlı-İngiltere ilişkilerini yorumlayacak.