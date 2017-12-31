Yılın sanat olayları
Edebiyattan sinemaya, arkeolojiden yayıncılığa kültür sanat dünyasına yansıyan ve hafızalarda iz bırakan olaylardan kısa bir derleme yaptık.
Türk edebiyat ve düşünce hayatının kutup yıldızlarından, nesillerin üstadı Necip Fazıl Kısakürek’in kültürel ve manevi mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından verilen Necip Fazıl Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı muhteşem bir törenle geçen Aralık ayı içinde sahiplerini buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri Töreni edebiyat, sanat, siyaset ve iş dünyasını bir araya getirdi. 15 Aralık’ta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen tören TürkMedya’nın ev sahipliğinde gerçekleşti.
Şiirde Ahmet Murat, roman-hikayede Necip Tosun, fikir araştırmada ise N. Ahmet Özalp bu yılki ödüllerin sahibi oldu. Necip Fazıl Saygı Ödülü’ne ise felsefe deyince Türkiye’de ilk akla gelen isimlerden olan Prof. Dr. Teoman Duralı layık görüldü. Duralı, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. Bu yıl ayrıca uluslararası nitelik kazanan Necip Fazıl Ödülleri’nde, Bosna Hersek bağımsızlık mücadelesinin önemli isimlerinden Cemalettin Latiç’e Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü takdim edildi.İlk Eserler dalında ise hikaye ve roman sanatının genç isimlerinden Betül Nurata ve Emre Ergin ödüllendirildi.
EYLÜL - Ai Weiwei Sabancı Müzesi’nde
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, ünlü Çinli sanatçı Ai Weiwei’in Türkiye’deki ilk sergisine ev sahipliği yaptı. 12 Eylül Salı günü açılan sergide sanatçının çalışmalarından geniş bir seçkiyle birlikte yeni işleri de yer alıd.. Ai Weiwei’in porselen çalışmalarına odaklanan serginin anlatısı, sanatçının hem hayat hikâyesinin, hem de onun el sanatları geleneğine ve sanat tarihine yaklaşımının izlerini taşıyordu.
EYLÜL - Herakles lahdi anayurdunda
Yaklaşık 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan Herakles Lahdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleri sonucu İsviçre’den Türkiye’ye getirildi. 7 yıl süren hukuk savaşının ardından 14 Eylül’de Türkiye’ye getirilen Lahit, Antalya Müzesinde 24 Eylül’den itibaren sergilenmeye başladı. Türkiye’nin başlattığı hukuk mücadeleleri sonucunda daha pek çok eserin yeniden Türkiye’ye gelmesi sağlandı.
BEŞİKTAŞ’TA TARİHİ DEĞİŞTİREN KEŞİF
İstanbul Beşiktaş’taki metro kazısında tarihi değiştirecek bir keşif yapıldı. Eski Türk ve Altay kültürüne ait olduğu düşünülen 3500 yıllık kurgan tipi 35 mezar bulundu.
Antalya’da ‘ulusal’ krizi
21-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen 54. Uluslararası Antalya Film Festivalinde En İyi Film ödülünü Çin yapımı “Melekler Beyaz Giyer (Angel’s Wear White)” filmi aldı.
EKİM - Yılın filmi Ayla
Bu yılın en çok konuşulan iki filmi vardı. Biri gişe rekortmeni Ayla, diğeri ise gişede başarı elde edemese de Türk sinemasına yepyeni ufuklar açan Semih Kaplanoğlu imzalı Buğday... Her ikisi de yüksel bütçeli yapımlardı. Türkiye’nin bu yılki Oscar aday adayı da olan Ayla, drama alanında tüm zamanların en çok seyredilen Türk filmi oldu. Gişe hasılatı da 80 milyon civarında olan Ayla, Kore savaşı sırasında öksüz ve yetim kalan küçük bir Koreli kızın, Türk askeri tarafından kurtarılmasını ve sahiplenilmesini anlatıyor.
Gerçek bir öyküden yola çıkılarak hazırlanan filme kaynaklık eden kahraman Kore Gazisi Süleyman Dilbirliği’nin film gösterimdeyken hayatını kaybetmesi ve birkaç saat arayla da eşinin yaşama veda etmesi yürek burkan kayıplar olarak 2017’ye kayıt düşüldü.
‘BUĞDAY’ HASADI
Semih Kaplanoğlu’nun Buğday filmi gişede istenilen başarıyı yakalayamasa da Türk sinemasının bilim-kurguya göz kırpan ilk yapımı olarak göz doldurdu. Modern dünyanın giderek kirlettiği dünyada hakikatin izini süren film, genetik bilimi, gen mühendisliği gibi konuları ele almasının yanısıra, tasavvufi bakış açısıyla insanın bu dünyadaki yerini tespit etmeye çalışıyor. Film, giderek kirlenen ve genleriyle oynanan dünyanın bir gün gelip hakiki bir buğday tanesine bile muhtaç olabileceğini öngörüyor.
Öte yandan Recep İvedik 5 bu senenin en çok izlenen filmi oldu. 7 milyon civarında izleyici İvedik’le güldü. Genel anlamda komedi filmleri yine seyircinin favorileri arasında yer aldı.
EKİM
Bu yıl Türkiye’de sinema çevresinin en çok konuştuğu konu, şüphesiz, Antalya Film Festivali’nde Ulusal Yarışma bölümünün kaldırılması kararıydı. Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel, bu yıldan itibaren Antalya Film Festivali’nden ‘ulusal yarışma’ bölümünün kaldırıldığını duyurdu. Festival yönetiminin aldığı bu karar sinema dünyasını ikiye böldü. Karara karşı çıkan sinema çevreleri, Antalya’da bir geleneğin bozulduğunu ve Türk sinemasının bundan zarar göreceğini öne sürdüler. Festival yönetimi ise Antalya’nın uluslar arası standartları yakalamada önemli bir adım attığını savundu.
Sonuç itibariyle, festival bu yıl ilk kez, ulusal yarışma bölümü olmadan sadece ‘uluslar arası yarışma bölümü’ ile gerçekleşti.
Edebiyatta toplu basımlar
Edebiyat dünyası için 2017 parlak bir yıl olmasa da ünlü yazarların eserlerinin toplu basımlarıyla piyasa bir nebze de olsa hareketlendi. Rasim Özdenören ve Hasan Ali Toptaş’ın kitapları toplu basımlar olarak okurla buluştu.
Türk dünyasında sinema günleri
Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen Türk Dünyası Film Haftası bu yıl Azerbaycan’ın başkenti Bakü, Makedonya’nın başkenti Üsküp, Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek ve Kazakistan’ın Almatı kentlerinde düzenlendi. Etkinliklerde Türkiye’den filmler, Türk dünyasından izleyicilerle buluştu. Etkinliklerin son halkası 25 Aralık’ta Almatı’da gerçekleşti.
KASIM - Boğaziçi’nde ünlüler geçidi
5. Uluslararası Boğaziçi Film Festival, hem konukları hem de program içeriğiyle göz doldurdu. Festival, dünya sinemasının yaşayan efsanesi Bela Tarr’ın yanı sıra, İran sinemasından Mecid Mecidi’yi ve Boşnak yönetmen Aida Begic’in ile birlikte çok sayıda ünlü ismi İstanbul’da ağırladı. Festivalde, Andaç Haznedaroğlu’nun yönettiği “Misafir” ulusal yarışmada, İranlı yönetmen Parviz Shahbazi’nin “Malaria” adlı filmi de uluslararası yarışmada Büyük Ödül’ün sahibi oldu. Pek çok filmin İstanbul prömiyerinin yapıldığı festivale damgasını vuran ise Bela Tarr ile iki saatlik ‘ustalık sınıfı’ etkinliği oldu. Gazetemiz kültür sanat editörü Bedir Acar’ın sunumuyla gerçekleşen ustalık sınıfında Bela Tarr, sinema düşüncesini anlattı.
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