Yılın sanat olayları

Yaklaşık 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan Herakles Lahdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleri sonucu İsviçre’den Türkiye’ye getirildi. 7 yıl süren hukuk savaşının ardından 14 Eylül’de Türkiye’ye getirilen Lahit, Antalya Müzesinde 24 Eylül’den itibaren sergilenmeye başladı. Türkiye’nin başlattığı hukuk mücadeleleri sonucunda daha pek çok eserin yeniden Türkiye’ye gelmesi sağlandı.

BEŞİKTAŞ’TA TARİHİ DEĞİŞTİREN KEŞİF

İstanbul Beşiktaş’taki metro kazısında tarihi değiştirecek bir keşif yapıldı. Eski Türk ve Altay kültürüne ait olduğu düşünülen 3500 yıllık kurgan tipi 35 mezar bulundu.

Antalya’da ‘ulusal’ krizi

21-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen 54. Uluslararası Antalya Film Festivalinde En İyi Film ödülünü Çin yapımı “Melekler Beyaz Giyer (Angel’s Wear White)” filmi aldı.

EKİM - Yılın filmi Ayla

Bu yılın en çok konuşulan iki filmi vardı. Biri gişe rekortmeni Ayla, diğeri ise gişede başarı elde edemese de Türk sinemasına yepyeni ufuklar açan Semih Kaplanoğlu imzalı Buğday... Her ikisi de yüksel bütçeli yapımlardı. Türkiye’nin bu yılki Oscar aday adayı da olan Ayla, drama alanında tüm zamanların en çok seyredilen Türk filmi oldu. Gişe hasılatı da 80 milyon civarında olan Ayla, Kore savaşı sırasında öksüz ve yetim kalan küçük bir Koreli kızın, Türk askeri tarafından kurtarılmasını ve sahiplenilmesini anlatıyor.

Gerçek bir öyküden yola çıkılarak hazırlanan filme kaynaklık eden kahraman Kore Gazisi Süleyman Dilbirliği’nin film gösterimdeyken hayatını kaybetmesi ve birkaç saat arayla da eşinin yaşama veda etmesi yürek burkan kayıplar olarak 2017’ye kayıt düşüldü.

‘BUĞDAY’ HASADI

Semih Kaplanoğlu’nun Buğday filmi gişede istenilen başarıyı yakalayamasa da Türk sinemasının bilim-kurguya göz kırpan ilk yapımı olarak göz doldurdu. Modern dünyanın giderek kirlettiği dünyada hakikatin izini süren film, genetik bilimi, gen mühendisliği gibi konuları ele almasının yanısıra, tasavvufi bakış açısıyla insanın bu dünyadaki yerini tespit etmeye çalışıyor. Film, giderek kirlenen ve genleriyle oynanan dünyanın bir gün gelip hakiki bir buğday tanesine bile muhtaç olabileceğini öngörüyor.

Öte yandan Recep İvedik 5 bu senenin en çok izlenen filmi oldu. 7 milyon civarında izleyici İvedik’le güldü. Genel anlamda komedi filmleri yine seyircinin favorileri arasında yer aldı.

EKİM

Bu yıl Türkiye’de sinema çevresinin en çok konuştuğu konu, şüphesiz, Antalya Film Festivali’nde Ulusal Yarışma bölümünün kaldırılması kararıydı. Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel, bu yıldan itibaren Antalya Film Festivali’nden ‘ulusal yarışma’ bölümünün kaldırıldığını duyurdu. Festival yönetiminin aldığı bu karar sinema dünyasını ikiye böldü. Karara karşı çıkan sinema çevreleri, Antalya’da bir geleneğin bozulduğunu ve Türk sinemasının bundan zarar göreceğini öne sürdüler. Festival yönetimi ise Antalya’nın uluslar arası standartları yakalamada önemli bir adım attığını savundu.

Sonuç itibariyle, festival bu yıl ilk kez, ulusal yarışma bölümü olmadan sadece ‘uluslar arası yarışma bölümü’ ile gerçekleşti.