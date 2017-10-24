Yılın son film festivali Bingöl'de

Yerli ve yabancı birçok kısa filmin yarışacağı festival, 28 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında çok sayıda sanatçı ve sinemacının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Çok sayıda atölye ve söyleşinin yapılacağı festivalde, daha önce Bingöl'de çekilen Yol, Katırcılar ve Dönüş filminin özel gösterimi de yapılırken, festivalin jüri başkanlığını ise ünlü yönetmen ve yapımcı Tarkan Karlıdağ yapacak.

İde Yapım Festival Direktörü Baran Mayda; ''Umarım önümüzdeki yıllara damga vuracak başarılı sinemacıların çıkmasına vesile olacak bir festival olur'' dedi.