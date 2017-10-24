Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Yılın son film festivali Bingöl'de

Kültür Bakanlığı ve Bingöl Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek olan 1.Uluslararası Bingöl Kısa Film Festivali için geri sayım başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerli ve yabancı birçok kısa filmin yarışacağı festival, 28 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında çok sayıda sanatçı ve sinemacının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Çok sayıda atölye ve söyleşinin yapılacağı festivalde, daha önce Bingöl'de çekilen Yol, Katırcılar ve Dönüş filminin özel gösterimi de yapılırken, festivalin jüri başkanlığını ise ünlü yönetmen ve yapımcı Tarkan Karlıdağ yapacak.

İde Yapım Festival Direktörü Baran Mayda; ''Umarım önümüzdeki yıllara damga vuracak başarılı sinemacıların çıkmasına vesile olacak bir festival olur'' dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yangın ihbarıyla giden polis, uyuşturucu merkezi tespit etti

Yangın ihbarıyla giden polis, uyuşturucu merkezi tespit etti

İki yaşlı kadın hayallerindeki evi yaptı: Jikka

İki yaşlı kadın hayallerindeki evi yaptı: Jikka

Altı yılda yüzlerce telefonla koleksiyon yaptı

Altı yılda yüzlerce telefonla koleksiyon yaptı

94. yaş gününü uçaktan atlayarak kutladı

94. yaş gününü uçaktan atlayarak kutladı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA