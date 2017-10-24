Yine festival skandalı

4. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin ilk yarışma filmi, Çinli sanatçı Ai Weiwei'nin Çin-Almanya yapımı "İnsan Seli" belgeselinin gösteriminde gergin anlar yaşandı. Göçmen krizini konu edinen ve dünyanın birçok yerinde yapılmış röportajlardan kesitler sunan belgeselin Türkiye bölümünde, röportaj veren kişinin konuşmasının alt yazısında PKK terör örgütü üyelerinin "gerilla" olarak yazılması üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. Seyircilerin aktardığına göre filmde yer alan "Türkiye mültecileri istemiyor" gibi ifadeleri rahatsızlık yarattı. Bunun üzerine izleyiciler "Ayıp değil mi niye böyle filmler gösteriyorsunuz" diyerek tepki gösterdi; bir kısım seyirci ise salonu terk etti.

JÜRİ BAŞKANI: TEKRAR GÖSTERİLECEK

Festival yetkilileri tepkiler üzerine sekronizasyon sorunu yaşandığını söyleyerek filmi yarıda kesti. Dünkü programda yer alan belgeselin yeni gösterimi ise, İstanbul'dan festivale gönderilen kopyada hata olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Jüri Başkanı Elia Suleiman festivalde yanlış kopyanın gösterildiğini iddia ederek kendisini savundu. Suleiman, "Kopyaya zarar verildiği gibi, filmi yarışma dışı edebilecek, ödül almasını engelleyecek şeyler yapıldığına dair komplo teorisi var. Fakat yeni bir kopyası gönderilecek ve film yeniden oynatılacak. Böylece jüri daha tarafsız bir karar verecek. Böyle bir şey yapıldığı için hem ulusal, hem de uluslararası komitelerimiz basın toplantısı düzenleyip özür dileyecek" diye konuştu. Suleiman, "Film yapımcıları, kendi güzel filmlerini yaptığında filmi görüş olarak düşünüp filmin kendisini protesto haline getirmeli. Görüşlerini film sayesinde seyircilere aktarmalı" dedi.

GÖRÜNTÜ VE SESTE SORUN VAR

Belgeselin Türkiye'deki haklarına sahip Filmartı şirketi ise yazılı bir açıklama yaparak, hatalı kopyanın gönderildiğini doğruladı. Filmartı'nın açıklamasında, "Görüntü ve seste senkron sorunu tespit edilmiştir. Gösterime bu şekilde devam etmeme kararı alınmıştır. Londra'daki laboratuvarla yapılan görüşmede filmin sorunlu ve hatalı bir gösterim kopyasının yollandığı tespit edilmiştir" dendi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in festival başkanlığını üstlendiği organizasyonun jüri başkanlığını Filistinli sinemacı Elia Suleiman, artistik direktölüğünü film yapımcısı Mike Downey, genel sanat danışmanlığını ise Saraybosna Film Festivali direktörü Mirsad Purivatra yapıyor.