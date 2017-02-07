Yolanta Antalya’da sahnede
Antalya Devlet Opera ve Balesi, Ocak sonunda prömiyerini gerçekleştirdiği ve özellikle dekor ve kostümü ile sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan Çaykovski’nin “Yolanta” operasını yarın akşam ve 11 Şubat cumartesi saat 20:00’de tekrar sahneleyecek.
Tükçe üst yazı eşliğinde Rusça seslendirilecek eser, Çaykovski’nin bestelediği son opera olarak biliniyor. Eser, Napoli Kralı Réne’nin genç ve gözleri görmeyen kızı Yolanta’nın hikayesini konu alıyor. Eserin 30, 15 ve 10 TL olan biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ile opera gişelerinden ve www.biletiva.com internet adresinden temin edilebilir.
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