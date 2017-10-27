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Yönetmen Roth Boğaziçi Film Festivali kapsamında ders verecek

'Lost'un yönetmeni Bobby Roth, 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali kapsamında özel bir sinema dersi verecek.

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"Lost", "Prison Break", "Miami Vice" ve "Fringe" gibi pek çok kült dizinin yönetmeni Bobby Roth Türkiye'de sinemaseverlerle buluşacak.

Roth, 17 Kasım'da başlayacak 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali kapsamında özel bir sinema dersi verecek.

Eğitimini Berkeley'de Felsefe ve Yaratıcı Yazarlık, USC Cinematic Arts'ta Sinema, UCLA'da Film Yapımcılığı alanında tamamlayan Roth, Kültür ve Turizm Bakanlığının GENÇDES Projesi desteğiyle Türkiye'ye gelecek.

Independent Feature Project'in kurucularından ve Amerikan Yönetmenler Birliği'nin ilk eş başkanı da olan yönetmen, "Bir Yönetmen Hazırlanıyor" başlıklı masterclass programında sinemayı anlatacak.

Başvurular festivalin internet sitesinden yapılacak

Katılımcılara Bobby Roth'un 10 bölümden oluşan "A Director Prepares: Bobby Roth's Masterclass" adlı eğitim serisinin hediye edileceği programın başvuruları, festivalin internet sitesinden yapılacak.

Film gösterimlerinin Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacağı 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nin programı 2 Kasım'da açıklanacak.

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ile İstanbul Medya Akademisi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen festival 26 Kasım'da sona erecek.

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