Yönetmeniyle 'İftarlık Gazoz' seyri

Dondurmam Gaymak, Entelköy Efeköy'e Karşı ve İftarlık Gazoz filmleriyle Türk sinemasında son dönemde öne çıkan isimlerinden Yüksel Aksu sinemaya bakışını sinemaseverlerle paylaştı. Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde düzenlenen "Ustalarla Film Söyleşileri" etkinliğinde, Aksu'nun son uzun metrajlı filmi olan İftarlık Gazoz filminin gösterimi yapıldı.

Gösterimin ardından Yüksel Aksu, sinemaseverlerle sohbet etti. Yaptığı sinemayı kalabalıkların öne çıktığı biraz festival özellikli, biraz yerel kültür yanı olan folklorik özellikli ve biraz da politik olarak tanımlayan Aksu, festival filmlerinin sadece sanatsal olarak değerlendirilmesini doğru bulmadığını söyledi. Aksu, "Bir yanda festival ya da sanat filmi denilen filmler bir yanda da gişe amaçlı eğlencelik filmler var. Benim filmlerim bu ikisinin de dışında yer alıyor diyebilirim. Ben festival sinemasının değil sinemanın festivalinin peşindeyim" diye konuştu.

