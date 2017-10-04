Yorgun Savaşçı ve Küçük Ağa sahnede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yoğun programla seyircileri selamlıyor. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki basın toplantısına katılan Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, sahnelenecek bazı oyunların mana anlamında birbiriyle bağlantılı olduğunun altını çizerek, “12 Öfkeli Adam’a Reis Bey’i bağladık. Yorgun Savaşçı’yı anlamak istiyorsanız Küçük Ağa’yı anlamak, ikisini birden görmek zorundasınız. Biz bunları önemseyerek, bunlara sahip çıkarak sahnelemeye, güncellemeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

SEZONUN ADI TARIK BUĞRA

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur da “Bu sezon Tarık Buğra’nın yüzüncü yaş günü olması dolayısıyla sezona Tarık Buğra adını verdik. Kendisinin ‘Küçük Ağa’ ve Akümülatörlü Radyo’ adlı iki oyununu oynayacağız.” bilgisini verdi. Sezon içinde sahnelenecek 29 oyunun 19’unun yerli, 10’unun ise yabancı oyun olduğuna işaret eden Uygur, şunları aktardı: “Yerli oyunlarımızın 7’si çocuk oyunu. Bu sezon, oyunların müzikal olması ve geniş kadroları olması itibarıyla yerli oyunlardan ‘Yorgun Savaşçı’, ‘Küçük Ağa’, ‘4. Murat’ ve ‘Makedonya Gamzesi’, seyirci tarafından başka bir merakla beklenecektir. Ayrıca bu sene, ‘Bizim Aile’ isimli unutulmaz Ertem Eğilmez filmlerinden bir müzikli bir oyun hazırlıyoruz. Kasım ayı içerisinde prömiyer yapacak ve seyircimiz karşısına çıkacak.”

Devlet Tiyatroları da bu sene Tarık Buğra’nın ‘Osmancık’ adlı romanını uzun bir aradan sonra yeniden seyirciyle buluşturacak. Bu sene sahnede göreceğimiz bir başka edebiyat uyarlaması da Kürk Mantolu Madonna olacak. Sabahattin Ali’nin unutulmaz romanında uyarlanan eser Ekim ayından itibaren Zorlu PSM’de ve Anadolu yakasında tiyatroseverlerle buluşacak. Paris, Londra ve Berlin’i kapsayacak Avrupa turuna ise ocakta çıkılacak.