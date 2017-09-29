Young Sheldon onayı aldı

The Big Bang Theory'nin merakla beklenen spinoff dizisi , pazartesi günü CBS'te ilk sezon prömiyerini gerçekleştirmişti. Gelen izlenme oralarından memnun kalan CBS, halihazırda 13 bölümü bulunan yapıma 9 bölüm daha sipariş ederek Young Sheldon'ı full sezon yayınlama kararı aldı.

Prömiyerini 17 milyon kişinin izlediği dizi, yeni yayın döneminin full sezon onayını alan ilk yapımı oldu.

The Big Bang Theory'nin ünlü karakteri Jim Parsons'ın çocukluğunu işleyen dizinin başrolünde Iain Armitage var.

Big Bang Theory gibi tek kamera komedisi olan Young Sheldon, bir süreliğine pazartesi günleri Big Bang Theory'nin hemen ardından CBS ekranlarında yayınlanacak.