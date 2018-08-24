Yüzlerce yıllık mozaikler 'asırlık fabrikada'

Adana'da, 1907 yılında yapılan Milli Mensucat Fabrikası'nın müze kompleksi olarak restore edilmesiyle geçen yıl ziyarete açılan Arkeoloji Müzesinin ardından Mozaik Müzesi de tarihe ışık tutuyor.

Kompleksin Mozaik Müzesinde fabrikanın iki hangarı kullanılarak kronolojik sıraya göre ve toprak altından çıkarıldıkları mimari unsurlarıyla yerleştirilen taban mozaikleri, adeta zamanda yolculuk yaptırıyor.

Mozaik Müzesinde, 2-6. yüzyıl arası dönemlere ait 930 metrekare mozaik sergileniyor.

Adana Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Çukurova'nın tarihi eserleriyle de önemli bir yer olduğunu söyledi.

Kentte kazı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getiren Dervişoğlu, çıkarılan eserlerin restore edilen asırlık fabrika hangarlarında sergilendiğini anlattı.

Milli Mensucat Fabrikasında Arkeoloji Müzesinin geçen yıl mayıs ayında açıldığını ve hemen ardından Mozaik Müzesi ile ilgili çalışmaların başladığını hatırlatan Dervişoğlu, bu etabın da tamamlandığını ve eserlerin yerleştirildiğini dile getirdi.

Dervişoğlu, Mozaik Müzesinde 2 bin 200 metrekare alanının bulunduğunu ve şu anda 930 metrekare mozaiğin sergilendiğini aktararak " İki salondan oluşan müzemizde mozaikler kronolojik olarak yer alıyor. Mozaikleri orijinal durumuna göre yani nasıl bulunduysa o şekilde etrafındaki mimari unsurlarıyla birlikte sergilemeyi tercih ettik. Bu da farklı bir konsept olarak ziyaretçilerle buluşuyor." diye konuştu.

Mozaik Müzesinde rezerv bölümlerin de bulunduğunu anlatan Dervişoğlu, yeni mozaikler bulunduğunda buraya getirileceğini bildirdi.

"Burada 6 tematik müze yer alacak"

Devrişoğlu, Tarım ve Sanayi Müzesi binalarının da restorasyon ve konservasyonunun devam ettiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Bunlar da 2020 yılında inşallah açılır. Müzecilik açısından hem ülkemizi hem şehrimizi farklı bir noktaya taşır. Başka şehirlerde mozaik ve arkeoloji müzeleri çok var. Tarım ve Sanayi Müzesi ile fabrikanın da restorasyonu sırasında bulduğumuz 1907-1924 yıllarındaki yazılı belgelerinin de yer alacağı 'Milli Mensucat Fabrikası Yazılı Belgeleri' başlığı altında bir müzeyi de açacağız. Burada 6 tematik müze yer alacak. Bırakın ülkemizi dünyada böyle bir müze konsepti yok. Konsept tamamlandığı zaman sosyal tesisleriyle de ön plana çıkacak olan bir müze."

Arkeoloji Müzesi'ne 98 bin ziyaretçi

Arkeoloji Müzesini açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı 98 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Dervişoğlu, Mozaik Müzesinin de açılmasıyla bu sayının daha da artmasını beklediklerini söyledi.