Zarifoğlu dostları buluşuyor

Bugün saat 12:00’de Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı’nda gerçekleşecek anma törenine şairin ailesi ve dostlarının yanı sıra Çocuk Vakfı yetkilileri de katılacak. Modern şiirin öncü isimlerinden Cahit Zarifoğlu 7 Haziran 1987 yılında vefat etmişti. Zarifoğlu, deneme, günlük ve şiir kitaplarının yanı sıra çocuk kitapları da kaleme almıştı.