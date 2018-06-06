Zarifoğlu dostları buluşuyor
Modern Türk şiirinin en önemli şairlerinden biri olan Cahit Zarifoğlu, vefatının 31. yıldönümünde mezarı başında anılacak.
Bugün saat 12:00’de Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı’nda gerçekleşecek anma törenine şairin ailesi ve dostlarının yanı sıra Çocuk Vakfı yetkilileri de katılacak. Modern şiirin öncü isimlerinden Cahit Zarifoğlu 7 Haziran 1987 yılında vefat etmişti. Zarifoğlu, deneme, günlük ve şiir kitaplarının yanı sıra çocuk kitapları da kaleme almıştı.
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