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Zarifoğlu dostları buluşuyor

Modern Türk şiirinin en önemli şairlerinden biri olan Cahit Zarifoğlu, vefatının 31. yıldönümünde mezarı başında anılacak.

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Bugün saat 12:00’de Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı’nda gerçekleşecek anma törenine şairin ailesi ve dostlarının yanı sıra Çocuk Vakfı yetkilileri de katılacak. Modern şiirin öncü isimlerinden Cahit Zarifoğlu 7 Haziran 1987 yılında vefat etmişti. Zarifoğlu, deneme, günlük ve şiir kitaplarının yanı sıra çocuk kitapları da kaleme almıştı.

 

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