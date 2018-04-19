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‘Zihinden Bilince Yolculuk’ başladı

Şair, yazar Abdullah Akay’ın 13. kitabı Zihinden Bilince Yolculuk, İkinci Adam Yayınları’ndan çıktı.

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İnsanı içsel bir yolculuğu çıkmaya davet eden kitap, aynı zamanda varlık aleminde insanın potansiyel gücünü keşfetmeye yönelik deneme yazılarından oluşuyor. Hayatı ve benlik alemini sorgulamaya davet eden eser, yazarın kişisel tecrübeleriyle okura rehberlik ediyor. “Her doğum ve ölüm başlangıçtır. Doğmak artmak, ölmek eksilmektir. Oysaki kainattaki alemlerde eksilme yoktur” diyor yazar kitabında ve devam ediyor: “İnsan düşüncesi tüm kainatı tetikler... Gerçek Ben’e dönüş, insan-ı kamil olmaktır.” 

Abdullah Akay, Zihinden Bilince Yolculuk, İkinci Adam Yayınları, 202 sayfa.

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