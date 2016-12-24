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20. yılda ‘Cambaz’lı kutlama

İlk albümlerini 1996 yılında çıkaran rock müziğin önemli gruplarından Mor ve Ötesi, 20. yılını Zorlu PSM’de özel bir konserle kutladı. ‘Cambaz’ şarkısında gruba Cem Yılmaz eşlik etti.

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Rock müziğin sevilen gruplarından Mor ve Ötesi, Zorlu PSM’de 3 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. İlk albümünü 1996 yılında çıkartan rock müziğin en önemli gruplarından Mor ve Ötesi, 20 yıllık yolculuğunu gözler önüne seren olağanüstü performansıyla önceki akşam ‘Vestel Gururla Yerli’ kapsamında Zorlu PSM sahnesindeydi. Sahnede grubu yalnız bırakmayan sürpriz konuk sanatçılardan Şebnem Ferah grubun sevilen şarkılarından “Küçük Sevgilim”i Mor ve Ötesi ile beraber seslendirdi.

KONSERİN SÜRPRİZİ

Gecenin en şaşırtıcı sürprizi ise Cem Yılmaz’ın “Cambaz” şarkısında bir anda sahneye çıkmasıydı. Mor ve Ötesi ile Cem Yılmaz şarkıyı söylerken 3 bin izleyici hep bir ağızdan onlara eşlik etti. Bülent Ortaçgil, Feridun Düzağaç, Aylim Aslım ve Koray Candemir de grupla birlikte aynı sahneyi paylaştı.

 

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