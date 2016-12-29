2016’nın reklam yıldızı

Tarihinde ilk kez bir erkeği ‘Yılın Reklam Yıldızı’ olarak belirleyen MediaCat’in kapak çekimini ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut gerçekleştirdi. İlker Kaleli ve Mavi’nin işbirliği neticesinde ortaya, oyuncunun kendi hayat hikâyesinden ilham alan bir reklam filmi çıkmıştı.

Kaleli MediaCat’e verdiği söyleşide, reklam filmini şöyle anlatmıştı: “Mavi’nin hikâyesinde, kendini ortaya atış şekli, kendine ait bir yolun olduğunu görüp, inandığı bu yolda sonuç ne olursa olsun yürüyecek cesareti göstermiş olması bize ilham verdi. Bu noktada bir şeyler yakaladık, çünkü benzer bir şeyi ben de Londra’ya gidiş hikâyemde yaşadım. Bunu senaryolaştırmak istedik. Böyle bir şeyi, bir reklam filminde görmenin benim için de ayrı bir duygusallığı oldu. Aslında ortaya çıkan sonuç da bir kısa film ya da uzun metrajlı bir filmin fragmanı gibiydi.”