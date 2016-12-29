Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

2016’nın reklam yıldızı

MediaCat 2016’nın reklam yıldızı olarak Mavi’nin reklam yüzü İlker Kaleli’yi seçti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tarihinde ilk kez bir erkeği ‘Yılın Reklam Yıldızı’ olarak belirleyen MediaCat’in kapak çekimini ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut gerçekleştirdi. İlker Kaleli ve Mavi’nin işbirliği neticesinde ortaya, oyuncunun kendi hayat hikâyesinden ilham alan bir reklam filmi çıkmıştı.

Kaleli MediaCat’e verdiği söyleşide, reklam filmini şöyle anlatmıştı: “Mavi’nin hikâyesinde, kendini ortaya atış şekli, kendine ait bir yolun olduğunu görüp, inandığı bu yolda sonuç ne olursa olsun yürüyecek cesareti göstermiş olması bize ilham verdi. Bu noktada bir şeyler yakaladık, çünkü benzer bir şeyi ben de Londra’ya gidiş hikâyemde yaşadım. Bunu senaryolaştırmak istedik. Böyle bir şeyi, bir reklam filminde görmenin benim için de ayrı bir duygusallığı oldu. Aslında ortaya çıkan sonuç da bir kısa film ya da uzun metrajlı bir filmin fragmanı gibiydi.” 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkler hakkında hüküm veren DEAŞ'lı teröristin sonu

Türkler hakkında hüküm veren DEAŞ"lı teröristin sonu

El Bab'da ilk defa görüntülendiler

El Bab'da ilk defa görüntülendiler

Türkiye'nin en büyüğü için geri sayım başladı

Türkiye'nin en büyüğü için geri sayım başladı

Aynı kareye nesiller sığdı

Aynı kareye nesiller sığdı

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Rusya'dan ABD'ye jet yanıt: Aynı şekilde karşılık verilecek

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA