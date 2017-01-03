2016’ya ‘Diriliş’ damgası

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ‘Diriliş Ertuğrul’, yıl boyunca toplam 34 bin 471 habere konu olarak medyada en çok konuşulan diziler listesinin zirvesine oturdu.

‘KİRALIK AŞK’ TAKİP ETTİ

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner, Didem Balçın ve Hülya Darcan’ın paylaştıkları dizinin ilk bölümü, 2014 yılının Aralık ayında izleyici ile buluşmuştu. Star TV’de sezon boyunca adından söz ettiren ‘Kiralık Aşk’ dizisi, toplam 24 bin 464 haberle listenin ikinci sırasında yer aldı. Listenin üçüncü sırasında yer alan ‘Kurtlar Vadisi Pusu’, geçtiğimiz 16 Haziran tarihinde 300. bölümüyle sezon finaline gitmişti. Kurtlar Vadisi Pusu ise toplam 17 bin 417 habere konu oldu.

REYTİNGLERİN DE ZİRVESİNDE

TRT 1’de yayınlanan ‘Diriliş Ertuğrul’ en çok habere konu olmasının yanı sıra 2016 yılında reytinglerde de zirveye yerleşti.