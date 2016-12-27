2017'nin ilk düğünü belli oldu!
Kenan Ece ve Canan Ergüder çifti iddiaya göre bebek bekliyorlar.Ergüder'in 2 aylık hamile olduğu ve çiftin yeni yılda nikah masasına oturma kararı aldığı söyleniyor.
İkili, bu haberi şimdilik yalnızca aileleriyle ve çok yakın birkaç dostuyla paylaştı. Ünlü çift bundan yaklaşık 1 buçuk yıl önce birlikte rol aldıkları dizi setinde aşk yaşamaya başlamışlardı.
Ergüder'in karnının daha fazla büyümeden yeni yılın ilk aylarında nikah masasına oturması bekleniyor.
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