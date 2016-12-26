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4 Kuşak kına yaktı

Şarkıcı Işın Karaca, evlilik öncesi kına yaktı.

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Sevgilisi Tuğrul Odabaşı ile yarın akşam dünya evine girecek olan Karaca, Ataşehir Radison Blue Hotel’de kına gecesi düzenledi. Işın Karaca’yı yakın dostları Demet Akalın, Cansu Kurtçu, Yıldız Asyalı, Elif Karlı ve Pelin Öztekin yalnız bırakmadı. Kına gecesinde kaftan giyen Karaca “Yeniden dünya evine gireceğim için çok heyecanlıyım. Ömrümün sonuna kadar güveneceğim, adam gibi adamdır Tuğrul. Huzurlu ve mutluyuz” diye konuştu. Karaca kına yaktıktan sonra kızı Mia, annesi Şeniz Büyükkaraca ve anneannesi ile objektiflere poz verdi. 

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