40. yılda 40 ses

Poll Production etiketiyle piyasaya çıkan ‘Ahmet Selçuk Unutulmayan Şarkılar’ albümüne yorumları ile renk katan müziğin dev isimleri bu özel gecede bir araya geldi. Vatan Şaşmaz ve Saba Tümer’in sunuculuğunu yaptığı gecede aralarında Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Selami Şahin, Coşkun Sabah ve Muazzez Ersoy’un da yer aldığı ünlüler, Ahmet Selçuk İlkan’ın şarkılarını seslendirdi. Konser öncesi duygularını dile getiren İlkan, “Bu kadar değerli isimlerin bu gecede benim için bir araya gelmesi çok onore etti. Bu gece 40 yılı aşkın sanat hayatımı anlamlandıran bir gece oldu” diye konuştu.