60 dakikalık dizi geliyor
Ay Yapım internet için süresi 60 dakika olacak bir dizi hazırlıyor. Fi, Çi, Pi üçlemesinden uyarlanan dizide Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç rol alacak.
- Magazin servisi
Azra Kohen’in ülkemizde çok satan kitaplar arasında yer alan Fi, Çi, Pi kitap üçlemesi dizi oluyor. Yapımını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği, Azra Kohen’in üçlemesinden uyarlanan dizi, 60 dakikalık bölümler halinde izleyicisiyle buluşacak. Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç’ın ana kastında yer aldığı dizinin ilk fotoğraf çekimi için oyuncular geçtiğimiz gün bir araya geldi. Çekimler sırasında oldukça eğlenceli anlar yaşayan ekip, dizinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlayacak. Serenay Sarıkaya’nın genç bir balerin ‘Duru’ karakterini, Mehmet Günsür’ün ‘Can Manay’ isimli ünlü bir psikoloğu canlandıracağı dizi, online izleme platformu PuHu’dan 13 bölüm yayınlanacak.
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