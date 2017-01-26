Abdülhamid geliyor

Osmanlı İmparatorluğu’nun var olma mücadelesinin tarihe damgasını vurduğu ve 1876 yılında çıktığı tahtta 33 yıl kalarak, bu zorlu süreci ‘Ulu Hakan’ unvanıyla taçlandıran Sultan Abdülhamid Han’ın hayatı dizi oluyor. Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk ve Ezgi Eyüboğlu gibi isimlerin yer aldığı ‘Payitaht-Abdülhamid’ dizisi ES Film imzasıyla şubatta TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak. Çekimlerine Kocaeli Seka Film Platoları’nda başlanan ve yönetmenliğini Serdar Akar’ın üstlendiği dizide Sultan Abdülhamid Han karakterini Bülent İnal canlandıracak. Dizi, 2. Abdülhamid Han’ın son 13 yıllık döneminde meydana gelen olaylar çerçevesinde Batılı devletler ‘yeni yüzyılı’ kendileri için dizayn etmeyi arzularken, karşılarına dikilen yürekli adamın hikayesini seyirciye aktaracak.