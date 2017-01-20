İşte 'Survivor 2017’den ilk kare
Acun Ilıcalı, sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği 'Survivor 2017' yarışmasından ilk fotoğrafı paylaştı.
Hayranlarının aylardır süren hasreti sona erdi, her sene reyting rekorları kıran 'Survivor Ünlüler-Gönüllüler' yarışması için heyecan doruğa çıktı.
Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, 21 Ocak Cumartesi günü başlayacak 'Survivor 2017’nin ilk karesini İnstagram hesabından yayımladı.
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