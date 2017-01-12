Acun Ilıcalı kışın ortasında terlikle dolaştı!
Galatasaraylı Sneijder ile Ilıcalı'nın içinde bulunduğu özel uçak, İstanbul'daki hava yoğunluğu nedeniyle Çorlu Havalimanı'na iniş yaptı.
Acun Ilıcalı kışın ortasında terlikle dolaştı! Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder ile televizyoncu Acun Ilıcalı'nın içinde bulunduğu özel uçak, İstanbul'daki hava yoğunluğu nedeniyle Tekirdağ Çorlu Havalimanı'na iniş yaptı.
KAR ÜSTÜNDE TERLİKLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Wesley Sneijder ile Acun Ilıcalı, özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapmak istedi. Ancak yoğunluk nedeniyle Ilıcalı ve Sneijder'in içinde bulunduğu uçak Çorlu Havalimanı'na yönlendirildi.
Uçaktan inen Ilıcalı ve Sneijder, havalimanında bulunan hayranları ile hatıra fotoğrafı çektirip, özel bir otomobil ile İstanbul'a hareket etti.
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