Aramızda Kalmasın'ın sunucuları değişti
TV8'de yayınlanan 'Aramızda Kalmasın' programında Madonna gafına imza atan iki isimle yollar ayrıldı.
Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna kitabında pop yıldızını anlattığı sanan sunucu TV 8'deki programdan ayrıldı.
TV 8'de hafta içi her sabah izleyici karşısına çıkan magazin programı 'Aramızda Kalmasın'da iki sunucu birden gönderildi.
Madonna gafına imza atan sunucular Funda Özkalyoncuoğlu ve Sena Keçeli artık Aramızda Kalmasın programında yer almayacak.
Aramızda Kalmasın'ın diğer sunucusu Jess Molho ise programda kalacak. Jess Molho'ya iki yeni isim eşlik edecek. Bu isimler Hakan Ural ile Survivor yarışmacılarından Duygu Çetinkaya olarak dün akşam kesinlik kazandı.
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