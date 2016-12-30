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Acun Ilıcalı Survivor'da yarışacak üç yeni ismi açıkladı!

Acun Ilıcalı Survivor'da yarışacak üç isim birden bugün açıkladı.Şarkıcı Tarık Mengüç, oyuncu Seda Demir ve DJ Berna Öztürk 2017 Survivor kadrosunda olacak.

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TV 8'in fenomen yarışması Survivor 2017'de yarışacak isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı 3 ismi bugün üç isim birden açıkladı.
 
Şarkıcı Tarık Mengüç, oyuncu Seda Demir ve DJ Berna Öztürk 2017 Survivor kadrosunda olacak. 
 
Survivor 2017 ünlüler kadrosunda da daha önce futbolcu Serhat Akın, İlhan Mansız ve oyuncu Furkan Kızılay'ın yer alacağı açıklanmıştı.

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