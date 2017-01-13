Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Acun Ilıcalı'dan bir ilk: Kızlarını sıraladı

Acun Ilıcalı kızları ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kızlarını boy sırasına göre dizen Ilıcalı en arkaya da kendisi geçti. Bu fotoğraf sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Şeyma Subaşı'ndan olan kızı Melisa ve Zeynep Ilıcalı'dan olan kızları Yasemin ve Leyla ile Acun Ilıcalı ilk kez hep birlikte fotoğraf paylaştı.
 
4 kızı bulunan Acun Ilıcalı büyük kızı Banu'yu da geçtiğimiz aylarda evlendirmişti.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar AB hangi çatışmayı engelleyebilmiş? Hangi sorunu çözmüş? AB'nin sonu ne olacak bir garantisi var mı?

Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar AB hangi çatışmayı engelleyebilmiş? Hangi sorunu çözmüş? AB'nin sonu ne olacak bir garantisi var mı?

Cem Yılmaz Kocaeli'de laboratuvar açılışı yaptı

Cem Yılmaz Kocaeli'de laboratuvar açılışı yaptı

TBMM'de zarar gören kürsü tamir edildi

TBMM'de zarar gören kürsü tamir edildi

Panda ayısının bambu keyfi

Panda ayısının bambu keyfi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA