Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi
Dün akşam TV8 ekranlarında yayınlanan 3 Adam programına bağlanan Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi.
Survivor çekimleri için Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı, Dominik'te futbol ligi kurduklarını ve maçların canlı olarak TV8'den yayınlanacağını duyurdu.
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