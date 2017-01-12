Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2017 itirafı!

Medya patronu Acun Ilıcalı, Instagram hesabından Survivor 2017 ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0
x

Acun Ilıcalı yapımcılığında ve sunuculuğunda gerçekleşecek olan Survivor 2017’nin Gönüllüler ve Ünlüler kadrosu belli oldu. Yayınlanmaya başladığı andan itibaren ciddi bir izleyici kitlesini kendisine çekmeyi başaran yarışmanın, geride bıraktığımız yıl kazanan ismi Avatar Atakan olmuştu. Zorlu parkurlardan geçebilmek adına atletik bir vücudun gerekli olduğu yarışmada belki de bu yüzden Gönüllüler takımında yer alan profesyonel sporcuların şansı daha çok oluyor.
 
ACUN’DAN GÖNÜLLÜLER İTİRAFI!

Yarışmanın kazananı her ne kadar seyircilerin oylarıyla belli olsa da ünlü isimlerin gönüllüler karşısındaki şansları çoğunlukla eşit oluyor. Son yıllarda bu durum gönüllüler lehine ağır basarken sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı’nın paylaşımı bu durumun ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu. Sosyal medya hesabından Gönüllüler takımının videosunu paylaşan Acun Ilıcalı, paylaşımının altına: “İşte Gönüllüler’in yeni tanıtımı. Bana göre şimdiye kadarki en güçlü Gönüllüler Takımı. Ünlüler’in yeni tanıtımını daha sonra paylaşacağım” notunu düşerek bu sene ünlüler takımının işinin daha zor olduğunu ortaya koydu.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şili ordusu iki yıllık sır videoyu yayınladı

Şili ordusu iki yıllık sır videoyu yayınladı

Şaşırtan ülke sınırları

Şaşırtan ülke sınırları

Ev kredisi ödemek yerine kendi evini inşa etti

Ev kredisi ödemek yerine kendi evini inşa etti

Metroda 'Reina Saldırganı' alarmı! Seferler durduruldu

Metroda 'Reina Saldırganı' alarmı! Seferler durduruldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA