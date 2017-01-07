Acun Ilıcalı'yı pişman ettirecek performans

'O Ses Türkiye'nin yıllardır devam eden reyting başarısı her yıl yapımcıları ve kanalları iştahını artırıyor ama 'dönen koltuklar' dışındaki ses yarışmalarına yüz vermiyordu. Tv 8'in diğer ses yarışması Rising star da buna dahil.

'BEN SÖYLERİM' HERKESİ YANILTTI

Hal böyle olunca Serdar Ortaç'lı ve Kibariye'li jürisi ile 'Ben Söylerim' de aynı kaderi paylaşabilir diye düşünüyorduk. Fakat öyle olmadı. Dizilerin de olmadığı haftada 'Ben Söylerim' hatırı sayılır bir reyting aldı.

KİBARİYE DÖKTÜRDÜ

Aslına bakarsanız biraz da 'O Ses Türkiye' formülü olan 'samimi muhabbet' tekniğiyle... Doğru söylemek gerekirse Kibariye bu bölümde döktürdü. Kendine has deyimleri ve hal hareketleriyle kendi kategorisinin Athena Gökhan'ı gibiydi.

ACUN ILICALI'YI PİŞMAN EDEBİLİR

Kibariye bu performansını sürdürürse bu yıl Ebru Gündeş'den boşalan koltuğu tereddütsüz Sibel Can'a teslim eden Acun Ilıcalı'yı pişman edebilir.

BEN SÖYLERİM NE KADAR İZLENMİŞTİ?

Ben Söylerim'in yayınlandığı akşam, Total'de "Show Ana haber" 1. sıraya otururken, 2. sırada Show TV'de ekrana gelen Türk sineması "Zaman Makinesi 1973", 3. sırada ise ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer aldı. 'Ben Söylerim' de 4. sırada yer aldı.

AB'DE 2. OLDU

AB'de yabancı sinema "Maymunlar Cehennemi Şafak Vakti" 1. olurken, 2.'lik "Ben Söylerim"in, 3.'lük ise "Fatih Portakal'la Fox Ana Haber"in oldu. Ben Söylerim yarışması Total'de ise 4. oldu.

(Kaynak: Milliyet)