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Adaletin peşinde

Başrollerinde Engin Akyürek ve Fahriye Evcen’in yer aldığı ‘Ölene Kadar’ın yayın tarihi belli oldu.

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Yapımını Tims Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı’nın yaptığı, yönetmenliğini Umur Turagay’ın üstlendiği, senaryosunu Elif Usman’ın yazdığı dizi 12 Ocak’ta atv ekranlarında başlayacak. Bir adamın haksız esaretinin etkisini izleyiciye aktaracak olan ‘Ölene Kadar’da Akyürek ve Evcen’e Sarp Levendoğlu, Gülcan Arslan, Tansu Biçer, Lale Mansur, Ragıp Savaş, Kadriye Kenter, Serpil Gül, Taner Turan, Ferdi Sancar, Gizem Kala, Cihat Süvarioğlu, Aykut Akdere ve Fatih Dokgöz gibi birbirinden önemli isimler eşlik ediyor. 

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