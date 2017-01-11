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Adaletin peşinde

Oyuncu Engin Akyürek ve Fahriye Evcen’i bir araya getiren ‘Ölene Kadar’ adlı dizi, bu akşam ATV ekranında izleyicisiyle buluşacak.

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Yapımını Tims Productions’ın yaptığı, yönetmenliğini Umur Turagay’ın üstlendiği dizinin başrollerinde Engin Akyürek, Fahriye Evcen, Sarp Levendoğlu, Gülcan Arslan ve Tansu Biçer yer alıyor. Dizide Akyürek, hayatının en güzel yıllarını ve sevdiği kadını işlemediği bir suç yüzünden kaybederek müebbet mahkumu olan ‘Dağhan’ karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak. Fahriye Evcen ise Dağhan’ın müebbetine son veren avukat Selvi karakterini canlandıracak. 

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