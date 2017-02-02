Adem Kılıççı'nın durumu ne olacak? Survivor'da doping şoku!

Survivor 2017 Ünlüler takımında yarışan Milli boksör Adem Kılıççı hakkında çıkan haberler izleyicilerin acaba diskalifiye mi edilecek? sorusunun cevabını aramasına neden oldu. Survivor Adem'in 2012 Londra Olimpiyatlarında yasaklı madde kullanması gündeme bomba gibi düştü. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2012 Londra Olimpiyat Oyunlarına katılan Türk boksör Adem Kılıççı’ya yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle ceza vererek derecesini iptal etti. Bu durum karşısında Survivor yapımcısı Acun Ilıcalı'nın tutumu merak ediliyor.

SURVIVOR ADAM DİSKALİFİYE Mİ EDİLECEK?

Survivor 2017 yarışmasında yarışan boksör Adem Kılıççı'nın 2012 Londra Olimpiyat Oyunlarında kazandığı derece yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle iptal edildi. Londra'da düzenlenen 2012 Yaz Olimpiyat Oyunlarında 69-75 kiloda boy gösteren ve 5'nci olarak olimpik diplomaya sahip olan Adem Kılıççı'nın doping numunesi pozitif çıktı.

Konuyla ilgili Uluslararası Boks Federasyonu ve Türkiye Olimpiyat Komitesinin kısa süre içerisinde gerekli adımları atacağı ifade edildi.

Halen Survivor'da yarışan Adem Kılıççı'nın bu olayı sonrasında yapımcı Acun Ilıcalı'nın nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu. Acun Ilıcalı, bu konuda bir yaptırım uygulayacak mı?

Edinilen bilgiye göre; yasaklı madde kullanımının 7 yıl önce olması nedeniyle Adem Kılıççı diskalifiye edilmeyecek.

SURVIVOR ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

Milli boksör Adem Kılıççı 1986'da Ağrı'da doğdu. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesinin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonasında bronz madalya elde etti. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesinin üyesidir.

2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a sayıyla yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3'üncü raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıççı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda da Türkiye adına ter döktü.

Survivor'da öne çıkması beklenen başarılı sporcu, sevenlerinden destek isterken canlı yayına katılma süreci hakkında bilgi verdi. Ağrı’da yaşamayı da Survivor olarak tanımlayan başarılı boksör yarışmada kazanacağına inancının tam olduğunu dile getirdi. Yarışmada kendi hayatını gördüğünü belirten Kılıççı şube kaptanı aracılığı ile Survivor’a başvurduğunu ifade etti. Sevenlerinin desteği ile başarılı olmayı arzuladığını söyleyen Kılıççı, yarışma sonrasında profesyonel boks kariyerine devam edeceğini açıkladı.