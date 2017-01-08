Adımı kullanan dolandırıcılar var

Balçın ve Şeker, canlı yayında sosyal medya kullanıcılarının sorularını samimi bir şekilde yanıtladı. Adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişilerin olduğunu söyleyen Murat Şeker “Seni filmde oynatacağım diyerek insanlardan para istiyorlarmış. Ben yapımcıyım filmde oynatmak için para istemem para veririm. Daha bulamadık onları, peşindeyiz ama tabii dedektifte değilim bir anda nasıl bulayım” dedi.

KIRTASİYE MERAKIM VAR

Güzel oyuncu Didem Balçın’da alışveriş yapmayı sevmediğini belirtirken “Ben diğer kadınlar gibi uzun alışverişler yapmayı sevmiyorum ama kırtasiye görünce dayanamıyorum. En son Çakallar 4 adlı filmde oynayan Balçın, maddi anlamda değil ama manevi olarak istediğim bir şey olmayınca çoçuk gibi suratsız çekilmez birisi oluyorum” ifadelerini kullandı.