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Adımı kullanan dolandırıcılar var

İnteraktif talk show programı ‘Hadi Be’nin konuğu Didem Balçın ile yönetmen Murat Şeker oldu.

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Balçın ve Şeker, canlı yayında sosyal medya kullanıcılarının sorularını samimi bir şekilde yanıtladı. Adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişilerin olduğunu söyleyen Murat Şeker “Seni filmde oynatacağım diyerek insanlardan para istiyorlarmış. Ben yapımcıyım filmde oynatmak için para istemem para veririm. Daha bulamadık onları, peşindeyiz ama tabii dedektifte değilim bir anda nasıl bulayım” dedi.

KIRTASİYE MERAKIM VAR

 Güzel oyuncu Didem Balçın’da  alışveriş yapmayı sevmediğini belirtirken “Ben diğer kadınlar gibi uzun alışverişler yapmayı sevmiyorum ama kırtasiye görünce dayanamıyorum. En son Çakallar 4 adlı filmde oynayan Balçın, maddi anlamda değil ama manevi olarak istediğim bir şey olmayınca çoçuk gibi suratsız çekilmez birisi oluyorum” ifadelerini kullandı.

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