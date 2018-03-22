Adnan Koç kimdir Muhteşem Yüzyıl’ın Behram Paşa’sı Adnan Koç kaç yaşındadır

Adnan Koç kimdir son dakika Muhteşem Yüzyıl’ın Behram Paşa’sı Adnan Koç kaç yaşındadır? Vatandaşlar bu soruların yanıtlarını sorgulamaya başladı. Magazine damga vuran Adnan Koç gözaltı haberi şoke etti. Adnan Koç’un rol aldığı projeler arasında; Osmanlı’da Derin Devle 2013 Kethüda Mehmet Paşa, Muhteşem Yüzyıl 2011 – 2014 Behram Paşa, Sarı Sarı Liralar 2009 Saruhan, Yürek Yarası 2008 Aziz, Hürmüz Gelin 2007 var. Magazin basınında yer alan habere göre Takibe alınan Koç'un beş kullanımlık Kokain maddesi ile İçerenköy'de bir kafeye gittiği saptandı. Kafeye baskın yapıldı. Adnan Koç, iki kardeşi ve arkadaşları ile gözaltına alındı. Polise direnen Koç'a uyuşturucu madde kullanımına yer temin etmek ve uyuşturucu ticareti gerekçesiyle işlem yapıldı. Torbacı Sinan B. de yakalandı ve tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Koç, iki kardeşi ve diğer şüphelilerle birlikte adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında detaylı incelemeler de sürüyor.

ADNAN KOÇ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Muhteşem Yüzyıl adlı dizide "Behram Paşa" karakterini canlandıran oyuncu Adnan Koç, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda kokainle yakalandı. İstanbul polisince düzenlenen operasyon kapsamında oyuncu Koç'un ile birlikte 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonda ünlülerin torbacısı da yakalandı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Behram Paşa' rolünü canlandıran oyuncu Adnan Koç, kardeşleri ve 1 arkadaşı uyuşturucu torbacısıyla birlikte gözaltına alındı. Koç uyuşturucuları polise vermemek için bir süre direndi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyete ve sanat dünyasına uyuşturucu satışı yaptığı belirtilen torbacı Sinan Bozburun'u takibe aldı. Torbacının İçerenköy'deki bir kafenin müşterilerine uyuşturucu satmaya gittiğinin tespit edilmesi üzerine fiziki takip yapıldı. Torbacıdan aldığı 5 fişek kokaini kardeşleri ve 1 arkadaşına götüren oyuncu Adnan Koç gözaltına alındı.

Koç'un polise mukavemet etmesi nedeniyle zor kullanıldı.

Operasyonda Adnan Koç'un yine oyunculuk yapan kardeşi Mehmet Hayri, Ahmet ve Şeyhmuz Koç ile arkadaşı Mehmet Pınarbaşı gözaltına alındı.

ADNAN KOÇ KİMDİR?

Adnan Koç, 26 Haziran 1981 tarihinde Mardin’de doğmuştur. Lisans mezunu olan Adnan Koç, müzik eğitimini ise Emin Ongan Üsküdar Musiki Derneği’nde almıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 9 Eylül Üniversitesi’nin korosunda yer alan ve solistliğini de yapan Adnan Koç, özel bir oyunculuk okulundan oyunculuk eğitimi almıştır.

TRT – KASDAV işbirliği ile yapılan 2006 Türkiye Geneli TSM Ses Yarışması birincisi olan Adnan Koç, 12 TV filminde başrol almıştır.

ADANAN KOÇ’UN YER ALDIĞI BAZI YAPIMLAR

Osmanlı’da Derin Devle 2013 Kethüda Mehmet Paşa

Muhteşem Yüzyıl 2011 – 2014 Behram Paşa

Sarı Sarı Liralar 2009 Saruhan

Yürek Yarası 2008 Aziz

Hürmüz Gelin 2007

ÜNLÜLERİN TORBACISI DA YAKALANDI

Kafede yapılan aramalarda da bir miktar metamfetamin ve sentetik uyuşturucu ecstasy hap ele geçirilirken torbacı Sinan Bozburun da gözaltına alındı. Gözaltına alınan ünlülerin torbacısı Sinan Bozburun'un oyuncu Serhan Onat'a da geçen hafta uyuşturucu sattığı tespit edildi. Serhan Onat'ın da ifadesine başvuruldu. Torbacı Sinan Bozburun önceki gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adnan Koç, kardeşleri ve arkadaşı da bugün adliyeye sevk edildi.