Ağa’dan damada Emirgan’da köşk
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu’nun kızı Sena Ağaoğlu ile iş adamı Mustafa Kırcal’ın oğlu Koray Kırcal görkemli bir nikah töreniyle evlendi.
- Magazin servisi
Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen nikahta çiftin şahitliğini, Hüseyin Ağaoğlu, Nurcihan Özhabeş, Mustafa Sadık Özhabeş, Ümran İnal ve Süleyman Kırcal yaptı. Nikâh ve düğün törenine 600 davetli katıldı. Sena Ağaoğlu özel olarak tasarlanan Zuhair Murad imzalı, 300 bin Euro değerindeki 37 kiloluk gelinliğiyle dikkat çekti. Koray Kırcal’ın damatlık tercihi ise Tom Ford oldu. Ağaoğlu damadına düğün hediyesi olarak Emirgan’daki köşkünün tapusunu verdi. Düğün töreninde sahne alan Serdar Ortaç şarkılarıyla geceye renk kattı.
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