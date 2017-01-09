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‘Ağzı daha iyi laf yapıyor’

Türkiye’nin dört bir yanını dolaşarak yetenekli gençleri keşfedip ekran ve podyumlara kazandıran Model of Celebrity jürisi, yoğun istek üzerine Eskişehir’de yetenek avına çıktı.

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Yoğun kar yağışına rağmen Eskişehir Espark AVM’ye giden organizatör Banu Noyan, koreograf Uğurkan Erez ve televizyoncu Armağan Çağlayan’dan oluşan Model of Celebrity jürisi, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Jüriye halk, ‘O Ses Türkiye’nin son bölümünde Sibel Can yerine Hülya Avşar’ın jüri koltuğuna oturmasını sordu. Armağan Çağlayan da, “Hülya Avşar daha iyi jüri olur. Çünkü ağzı daha iyi laf yapıyor” açıklamasında bulundu.

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