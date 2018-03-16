Ahmet Çevik kimdir son dakika Ahmet Çevik neden hastaneye kaldırıldı?

Ahmet Çevik kimdir son dakika hastaneye kaldırıldı haberi sevenlerini derinden etkiledi. Ünlü tiyatrocu Ahmet Çevik neden hastaneye kaldırıldı? Ahmet Çevik kimdir? Onur Akay, yakın arkadaşı Ahmet Çevik'in düşerek şiddetli kafa çarpması nedeniyle tat ve koku alma duyularını kaybettiğini ve ameliyat olduğunu duyurdu. Ameliyat sonrası Çevik'i hastanede ziyaret eden Akay, ünlü oyuncunun fotoğraflarını twitter hesabından takipçileriyle paylaştı. 45 yaşındaki tiyatrocunun sağlık durumu hakkında bilgi veren ses sanatçısı, "Tiyatrocu dostum Ahmet Çevik, görünmez bir kaza geçirdi ve ameliyat oldu. Düşerek şiddetli kafa çarpması nedeniyle tat ve koku alma duyularını kaybeden ve burnunda şekil bozukluğu oluşan arkadaşımı ziyaret ettim ve merak eden sevenleri için fotoğraflarını çektim. Acil şifalar" açıklamasında bulundu. İşte gündemde yer alan Ahmet Çevik kimdir son dakika sağlık durumu detayları haberimizde yerini alıyor.

TAT VE KOKU ALAMIYOR

Akay, ameliyat sonrası Çevik'i ziyaret ederek fotoğraflarını çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü tiyatrocunun sağlık durumu hakkında da bilgi veren Akay, “Tiyatrocu dostum Ahmet Çevik, görünmez bir kaza geçirdi ve ameliyat oldu.

Düşerek şiddetli kafa çarpması nedeni ile tat ve koku alma duyularını kaybeden ve burnunda şekil bozukluğu oluşan arkadaşımı ziyaret ettim ve merak eden sevenleri için fotoğraflarını çektim. Acil şifalar” ifadelerini kullandı.

AHMET ÇEVİK AMELİYAT OLDU

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan Onur Akay, yakın arkadaşı Ahmet Çevik'in düşerek şiddetli kafa çarpması nedeniyle tat ve koku alma duyularını kaybettiğini ve ameliyat olduğunu duyurdu.

Ameliyat sonrası Çevik'i hastanede ziyaret eden Akay, ünlü oyuncunun fotoğraflarını twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

45 yaşındaki tiyatrocunun sağlık durumu hakkında bilgi veren ses sanatçısı, "Tiyatrocu dostum Ahmet Çevik, görünmez bir kaza geçirdi ve ameliyat oldu. Düşerek şiddetli kafa çarpması nedeniyle tat ve koku alma duyularını kaybeden ve burnunda şekil bozukluğu oluşan arkadaşımı ziyaret ettim ve merak eden sevenleri için fotoğraflarını çektim. Acil şifalar" açıklamasında bulundu.

AHMET ÇEVİK KİMDİR?

1972 yılında dünyaya gelen Ahmet Çevik İstanbul doğumludur.

Ekran severler tarafından Levent Kırca ve Oya Başar Tiyatrosu ile tanınan Ahmet Çevik çalışmalarını Tümay Özokur Ajansına bağlı olarak sürdürmektedir.

Bugüne kadar Olacak O Kadar, Bekarlık Sultanlık mı?, Ayrılsakta Beraberiz, Çarli İş Başında, Tatlı Hayat, Çifte Bela, İki Arada, Kendini Bırak Gitsin, Profesyonel Çaylaklar, İnadım İnat, Berberler, Dilan Gelin, Meçhule Gidenler, Rating Kasabası, Dönüş, Düello, Evimin Erkeği, Gemilerde Talim Var, Koçero, Töre, 46 Numara, Osmanlı Cumhuriyeti, Pulsar, Süper Kardeşler, Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas, Arkadaşım Max, Delisin! Delisin! gibi bir çok projede rol almıştır.