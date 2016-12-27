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Ahu Yağtu o isimle yakalandı!

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, 'Paramparça' dizisinden rol arkadaşı Ayhan Bozkurt ile birlikte Karaköy’de görüntülendi.

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Ahu Yağtu, ‘Paramparça’ dizisinde 'Engin' karakterine hayat veren rol arkadaşı Ayhan Bozkurt’la eğlencede görüntülendi. Saat 04.00’te Karaköy’de bulunan bir mekandan ayrılan ikili, flaşların patlaması üzerine panik yaşadı. Mekandan koşarak çıkan ve hızla bir taksiye binen Yağtu, görüntülenmekten kurtulamadı.
 
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BU KEZ YAKALANDILAR
Yağtu, geçen ay aynı oyuncu ile Asmalımescit’te bir mekanda üç kez eğlenmiş ancak her seferinde gazetecilere görüntü vermemeyi başarmıştı.
 
Kaynak: Milliyet 
 
 

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